Defekter Heizlüfter löst Brand in Wohnhaus aus

Ein defekter Heizlüfter hat laut Polizei am frühen Montagmorgen einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Züscher Schulstraße verursacht. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Züsch habe die beiden Bewohner des Anwesens vom Balkon bergen und in Sicherheit bringen müssen. Als Brandursache sei der dauerbetriebene elektrische Heizlüfter in einem Gäste-WC im Keller festgestellt worden. Durch die starke Rauchentwicklung sei neben dem eigentlichen Brandherd im Keller das gesamte Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Sachschadens stehe derzeit noch nicht fest. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Züsch, Neuhütten und Hermeskeil, eine Notärztin, drei Rettungsassistenten sowie drei Beamte der Polizeiinspektion Hermeskeil.