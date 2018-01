später lesen Literatur Buch ermöglicht Reise in die Vergangenheit des Nationalparks Teilen

Twittern

Teilen



Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald verbindet Rheinland-Pfalz und das Saarland miteinander. Mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt inmitten beeindruckender Wald- und Forstgebiete bietet er ein unvergleichliches Naturerlebnis. Darüber hinaus wartet die Region mit einer gleichermaßen langen und spannenden Kultur- und Industriegeschichte auf. Klaus Eberhard Wild präsentiert in seinem Buch „Hunsrück und Hochwald“ (Sutton Verlag) eine kurzweilige Reise in die Vergangenheit des heutigen Nationalparks, seiner Ortschaften und Bewohner. Relikte der Kelten- und Römerzeit, des Mittelalters und der Neuzeit werden dabei ebenso beleuchtet wie die einst so wichtige Erzverhüttung und Holzwirtschaft. Erinnerungen an bedeutende Industriedenkmäler, Personen und Ereignisse, die das Leben der Menschen nachhaltig prägten und der Landschaft ihren Stempel aufdrückten, runden die Ausführungen ab. Klaus Eberhard Wild, Jahrgang 1929, ist gebürtiger Idar-Obersteiner. Der gelernte Edelsteinschleifer und Edelsteingraveur ist in der Vergangenheit als Autor eigener regionalhistorischer Publikationen sowie als Mitherausgeber zahlreicher Bildbände und der Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld in Erscheinung getreten.