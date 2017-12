später lesen Buchvorstellung: Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Teilen

Hermeskeil (red) Heimatforscher Dittmar Lauer aus Kell am See beschäftigt sich in einem neuen Buch mit der Geschichte des Wolfs in Hunsrück und Hochwald. Das Buch wird am Freitag, 8. Dezember, 19 bis 21 Uhr, im Naturpark-Infozentrum in Hermeskeil vorgestellt.