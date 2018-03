Bürger erfahren mehr über schnelles Internet

Das Unternehmen innogy arbeitet derzeit am Aufbau schnellerer Internetverbindungen in Hermeskeil und verlegt rund 15 Kilometer Glasfaserleitungen. Dazu gibt es am Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr, einen Informationsabend im Mehrgenerationenhaus Johanneshaus. Das schnelle Netz soll laut innogy in wenigen Wochen bertriebsbereit sein und insbesondere das bisherige Angebot im Bereich Lascheider Hof und im Gewerbegebiet Grafenwald verbessern.