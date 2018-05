Bürger säen für neue Blumenwiese

(cweb) Engagierte Bürger aus den benachbarten Ortschaften Gusenburg und Grimburg haben für ihre beiden Dörfer eine Regionalgruppe des Netzwerks Blühende Landschaft gegründet. Für Samstag, 19. Mai, laden sie alle Interessierten dazu ein, beim Startschuss für das erste Blüh-Projekt der Gruppe dabei zu sein oder auch aktiv mitzuhelfen.

Ab 9 Uhr wird eine Fläche in der Nähe des Gusenburger Sportplatzes, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde, per Hand mit einer speziellen Saatmischung eingesät. In den kommenden sechs bis acht Wochen soll dort eine blühende Blumenwiese entstehen.

Das Netzwerk Blühende Landschaft setzt sich bundesweit für die Schaffung neuer und den Erhalt vorhandener Blühstreifen ein, damit blütenbestäubende Insekten auch zukünftig noch ausreichend Nahrung und Lebensraum vorfinden.

Die Regionalgruppe Gusenburg/Grimburg besteht seit Herbst 2017.