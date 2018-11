später lesen Nationalpark Bürgerforum zum Nationalpark Teilen

as Bürgerforum des Nationalparks Hunsrück-Hochwald findet am Samstag, 10. November, 14 bis 18 Uhr, im Kommunikationsgebäude des Umweltcampus der Hochschule Trier in Birkenfeld statt. red