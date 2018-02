Die Vision vom Bio-Energiedorf Züsch

Wissenswertes zur Nahwärme

Ein vorab in Züsch verteiltes Infoblatt vergleicht Nahwärmenetze mit Fernwärme in Großstädten. Der Unterschied: die geringere Anzahl von Abnehmern für Nahwärme. Häuser, Betriebe oder auch öffentliche Einrichtungen werden von einer örtlichen Heizzentrale aus versorgt. Sie verteilt über Wärmetauscher Wärme und Strom an die jeweiligen Abnehmer. Nutzer profitieren davon, dass sie keine eigene Heizung mehr brauchen und sich folglich auch nicht um deren Betrieb und Wartung kümmern müssen. Die Energiepreise bewegen sich im herkömmlichen Bereich.

Nahwärmenetze werden von vielfältigen Stoffen gespeist, wobei oft auf eine Kombination mit Schwerpunkt nachwachsender Rohstoffe und CO 2 -Reduzierung gesetzt wird. Heizöl, Erdgas und Kohle werden ebenso eingesetzt wie regenerative Stoffe: Wind, Photovoltaik, Solarthermie, Erdwärme, Holz, Stroh, Biogas, Bioethanol oder auch Pflanzenöl.

Wichtig für ein wirtschaftliches Netz sind viele Nutzer, die sich einem möglichst flächendeckenden Verbund anschließen. Dann rechnet sich der Betrieb des förderfähigen Netzes, für das Teilnehmer einen Baukostenzuschuss im wohl vierstelligen Bereich zahlen, auch langfristig für alle Beteiligten.