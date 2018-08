Nach dem Motto „Ist die Technik noch so weit, Handarbeit bleibt Handarbeit” bieten die Anwohner des Schwarzrindersees von Samstag, 18. August, bis Sonntag, 19. August, einen Kreativmarkt an. Zu bestaunen und zu kaufen sind die selbst gemachten Kreationen aus Holz, Keramik, Beton, Bilder (Öl, Acryl, Aquarell) sowie Näh- und Strickarbeiten.

Der Markt beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr und findet am mittleren See der Schwarzrinderseen statt. Sonntags hat der WeinStrand bereits ab 8.30 Uhr geöffnet, hier ist also schon früher eine Einkehr möglich. Erleben Sie eine bunte Welt voller Kreativität und einzigartigen Produkten. Lassen Sie sich mitreißen und inspirieren – ein Markt für Individualisten und Selbermacher.