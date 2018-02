später lesen Polizei Bushaltestelleund Auto mit Farbe beschmiert Teilen

Mit oranger Farbe haben Unbekannte in Geisfeld die Bushaltestelle in der Hermeskeiler Straße/Dhronstraße, den dort aufgestellten Telekom-Verteilerkasten und ein Auto besprüht. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung laut Polizei am Samstag. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten allerdings davon aus, dass die Farbschmierereien bereits Mitte der vergangenen Woche erfolgten.