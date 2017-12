später lesen Kommentar Das ist der richtige Weg für Hermeskeil FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Twittern

Teilen



Kleinere Krankenhäuser müssen permanent ums Überleben kämpfen. Wer es nicht schafft, für die Patienten attraktiv zu bleiben, dem kann sehr schnell das Aus drohen. Das hat die überraschende Schließung des Krankenhauses in Wadern recht eindrucksvoll gezeigt. Umso wichtiger, dass am Sankt-Josef-Krankenhaus in Hermeskeil kein Stillstand herrscht. Hier wurde ein Bedarf erkannt und solide analysiert. Und dann hat man konsequent darauf hingearbeitet, mit der psychiatrischen Tagesklinik ein neues Angebot aufzubauen. Dieses schwebt zudem nicht irgendwo im Raum, es fügt sich in ein bestehendes Netzwerk ein. Bereits vorhandene Akteure wie das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum sehen die Klinik als willkommene Ergänzung. Hier wird nicht einfach eine Leistung aus dem Boden gestampft, bloß um etwas Neues zu bieten. Das ist genau der richtige Weg, um für eine Zukunft des Standorts weiterhin gute Argumente zu liefern.