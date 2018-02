Sanierungswürdige Räume oder Kellerloch?

Der Jugendclub Hermeskeil ist sanierungsbedürftig. Dafür müsste ein sechsstelliger Betrag investiert werden. Doch sprechen sich einige Lokalpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hermeskeil gegen diese Investition aus. Von Christoph Strouvelle

B leibt der Jugendclub Hermeskeil in seinen angestammten Räumen im Untergeschoss der Grundschule in der Schulstraße oder treffen sich die Jugendlichen der Stadt künftig in einem anderen Gebäude? Mit dieser Frage hat sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung intensiv befasst. Dass sich die derzeitigen Räume in einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden, daran hat kein Mitglied des Gremiums Zweifel. Zu eindeutig sind die Bilder, die Martin Strube, Leiter des Jugendzentrums, den Mitgliedern des Gremiums zeigt. Der Boden schlägt Wellen, an vielen Stellen bröckelt der Putz ab, und werden Teile wie eine Bühne abgebaut, zeigt sich, dass die Mauern dahinter nass sind. Zudem kommt dann immer noch Schlamm zum Vorschein, und an einigen Stellen wird Schwarzschimmel sichtbar. Immerhin habe der muffige Geruch nachgelassen, sagt Strube. Allerdings seien Beleuchtung und Elektrik ebenfalls reparaturbedürftig. Und auch an den Heizungsrohren befinden sich rostige Stellen. „Wenn davon eines bricht, ist wieder ein Wasserschaden zu befürchten“, sagt Strube. Er sagt, trotz des derzeitigen Zustandes werde der Club mit dem Namen H-Town täglich von bis zu 20 Jugendlichen besucht.