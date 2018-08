Der Kinderkrebsstation in Trier helfen

Der Erlös des jährlichen Garten-Flohmarktes von Helga Schröder geht an die Trierer Krebsstation für Kinder. Von Ursula Schmieder

Einen ganzen Monat früher als sonst lädt Helga Schröder zu ihrem Benefiz-Garten-Flohmarkt in Hermeskeil ein. „Die Pflanzen sind jetzt schön, und Anfang September wären vielleicht schon viele verblüht“, begründet die Hermeskeilerin ihre Entscheidung. Gartenfreunde können sich daher bereits an diesem Wochenende mit Pflanzen bei ihr eindecken.

Die Ableger, die Schröder dann in ihrem Garten anbietet, sind alle selbst gezogen. Stockrosen und Tagetes in prächtigen Farben ebenso wie Hauswurz. Er wächst hinter dem Haus an einem den Garten begrenzenden Felsen, von dem Schröder Ableger relativ mühelos abzupfen kann.

Zwischen den verschiedenen Pflanzenablegern werden Besucher zudem vieles andere finden, was von Blumentöpfen bis zu Handwerkzeug im Garten benötigt wird. „Flohmarkt-Classics“ runden das Angebot ebenso ab wie Dekorations- und Bastelartikel, selbst gemalte Bilder und von Hand gestaltete Karten.

Bis all das zusammengetragen ist, aus Abstellräumen wie vom Speicher oder auch aus dem Keller, braucht es Tage. Und es braucht viele Stunden, alles ansprechend auf dem weitläufigen Gartengelände zu präsentieren. Schröder ist daher froh, dass ihr Mann sie dabei tatkräftig unterstützt. Er hilft beim Schleppen wie beim Aufstellen der Tische und Pavillons. Inzwischen haben beide schon ein wenig Routine: Am Wochenende laden sie bereits zum vierten Mal zu ihrem Garten-Flohmarkt ein, dessen Erlös nun zum dritten Mal für die Kinderkrebsstation in Trier bestimmt ist. Bisher kamen so Beträge zwischen 250 und 350 Euro zusammen, erzählt Schröder. Es komme halt immer auf den Besucherandrang an, der ja auch witterungsabhängig sei. Auf die Frage, was sie zu der Aktion bewogen hat, antwortet Schröder: „Ich habe vier Enkelkinder – und die sind alle gesund – da muss ich doch dankbar sein.“

Die Tür zum Garten-Flohmarkt von Familie Schröder in Hermeskeil, Trierer Straße 140, gegenüber der Tankstelle am Bahnhof, steht Besuchern am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, jeweils von 8 bis 18 Uhr offen.