später lesen Schulsport Die Grundschule St. Martin Gusterath-Pluwig siegt erneut Teilen

Twittern

Teilen



Das Turnfest der Grundschulen des Kreises Trier-Saarburg fand in Wasserliesch statt. 120 Schüler von neun Grundschulen turnten am Boden, Reck, Barren und am Balken. Weiterhin war beispielsweise die Hockwende links und rechts über den Querkasten gefordert.