Die Regionalgruppe Blühende Landschaft Gusenburg/Grimburg hofft auf zahlreiche Interessenten für ihre Aktion.

(red) Die Regionalgruppe Blühende Landschaft Gusenburg/Grimburg bietet Patenschaften für Abschnitte der neuen Blumenwiese am Ortseingang von Gusenburg an.

Der Pate erhält eine Grußkarte zum Aufstellen, kann die frei zugängliche Wiese am Sportplatz jederzeit besuchen und ist zudem eingeladen, während der Blütezeit im Frühjahr/Sommer an einer Blühflächenführung teilzunehmen.

Die Patenschaften seien ein kreatives und sinnvolles Weihnachtsgeschenk, wirbt die Gruppe für ihre Aktion. „Verschenken Sie anstatt einer pollen- und nektarlosen Zimmerpflanze lieber gleich ein ganzes Blumenfeld“, heißt es in einer Mitteilung. Dies bereite nicht nur dem Beschenkten Freude, sondern auch den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen, denen die Wiese bei Gusenburg Nahrung liefere.

Die Patenschaft für einen Abschnitt der Blumenwiese kostet je nach Größe der Fläche zwischen 25 und 60 Euro und ist auf ein Jahr begrenzt.

Die Wiese in Gusenburg ist Teil eines bundesweiten Blühnetzwerkes im Projekt BienenBlütenReich. Patenschaften können online gebucht werden unter https://www.mellifera.de/mitmachen/nbl-bluehpatenschaft/bluehpatenschaft-verschenken/ Unterstützung bietet auch Hitrud Pawlik vom Netzwerk Blühende Landschaft, Regionalgruppe Gusenburg/Grimburg, an. Sie ist erreichbar in Gusenburg, Engbachstraße 9, unter Telefon 06305/994041.