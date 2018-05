Die Schömericher fragen sich: Abreißen oder sanieren?

Zwei marode, leerstehende Häuser im Ortskern beschäftigen den Schömericher Gemeinderat. Den Bürgern macht der Ortsbürgermeister ein Angebot. Von Hans Muth

Wenn es nach Ortsbürgermeister Michael Lauer und seinen Ratsmitgliedern ginge, würden in naher Zukunft gleich zwei bauliche „Schandflecken“ aus dem Ortsbild verschwinden. „Wir haben mit Schömerich einen Ort, der sich in Gestaltung und Sauberkeit sehen lassen kann“, sagt Lauer.

„Dafür sorgen unsere Anwohner und unser Gemeindearbeiter Alois Kunz.“ Es sei tatsächlich so, dass sich vieles getan habe in den vergangenen Jahren. Die durch den Ort führende Kreisstraße sei erneuert worden, und schnelles Internet werde in jedes Anwesen per Glasfaser geleitet. So können sich die Anwohner je nach Wunsch über Internet-Geschwindigkeiten von 50 bis 300 MBit freuen.

„Ein Novum“, sagt Lauer erfreut, sei, „dass wir das als kleinste Gemeinde der noch bestehenden Verbandsgemeinde Kell am See möglich machen konnten.“

Derzeit steht ein neues Problem ins Haus, das schnellstmöglich beseitigt werden soll. „Es handelt sich dabei um zwei leerstehende Häuser; eines zum Teil verfallen, das andere äußerst sanierungsbedürftig.“

Es gäbe mehrere Möglichkeiten, sich dieser „Schandflecke“ zu entledigen, meint Lauer. Das Anwesen in der Straße Zum Werkgarten sei sehr marode und vielleicht sogar baufällig. „Es muss sich zeigen, ob es abgerissen oder noch saniert werden kann. Vielleicht hat ja auch ein Schömericher Bürger Interesse an dem Haus oder auch nur an dem Grundstück. Wir als Gemeinde wären jederzeit bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten solchen Interessenten unter die Arme zu greifen.“

Das Haus in der Keltenstraße sei im Inneren vom Eigentümer teilsaniert worden, das Äußere sei jedoch sehr marode. Lauers Vision: „Wenn dieses Haus abgerissen würde, bestünde die Möglichkeit, dass die angrenzenden Nachbarhäuser dort Garagen errichten lassen.“

Lauer will keine Zeit verstreichen lassen. „Meine Aufgabe ist es nun, mit den Eigentümern zu reden und vor allem mit ihnen und ihren Vorstellungen auf einen Nenner zu kommen.