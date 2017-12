Unbekannte haben in Hermeskeil Elektrokabel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Hochwaldhalle in Hermeskeil wird derzeit umgebaut. Das haben Diebe ausgenutzt: In der Zeit zwischen dem 13. und dem 22. Dezember wurden in der Halle in Hermeskeil durch unbekannte Täter rund 150 Meter Elektrokabel entwendet. Der Sachschaden liegt laut Polizei zwischen 2000 und 3000 Euro.

Hinweise an die Polizei Hermeskeil, Telefon 06503/9151-0, oder unter E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de

(red)