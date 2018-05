später lesen Polizei Diebe stehlen Trekking-Rad Teilen

Unbekannte haben laut Polizei am Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr ein weiß-blaues Trekking-Rad der Marke Giant in Hermeskeil, in der Straße Frauenrötchen gestohlen.