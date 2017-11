später lesen Diskussion: Europawahl 2019 Teilen

Nonnweiler-Otzenhausen (red) Die Europäische Akademie Otzenhausen lädt alle Interessierten zu einer Podiumsdiskussion über die Europawahl 2019 in die Räume der Akademie im saarländischen Nonnweiler ein. Die Veranstaltung mit dem Titel "Europawahl 2019: Bürgerbeteiligung stärken: Jetzt" findet Mittwoch, 29. November, 19 Uhr in der Europahausstrasse 35 in Nonnweiler statt.