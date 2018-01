später lesen Dorfentwicklung Zukunftswerkstatt zur Gestaltung von Vorflächen Teilen

Das Projekt Dorfmoderation Waldweiler startet in die nächste Phase. Hierzu lädt die Ortsgemeinde zur nächsten Zukunftswerkstatt für Mittwoch, 24. Januar, um 18.30 Uhr in den Saal des Gasthauses Zender, Römerstraße 1, ein. Das Thema des Abends lautet: Vorflächengestaltung in Waldweiler.