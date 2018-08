Dreimal Livemusik auf der Kirmes in Heddert

Kleines Dorf, großes Fest: Heddert feiert von Freitag, 10. August, bis Montag, 13. August, seine Laurentiuskirmes. Das Fest beginnt am Freitag mit einer Beachparty, die aufgrund der momentan andauernden Temperaturen wohl kaum passender sein könnte.

Sie steht unter dem Motto „heiße Hits und kalte Getränke“.

Der Hauptact der Kirmes spielt am Samstag. Dann wird die aufstrebende Rockband Jomtones das Festzelt rocken. Neben bekannten Rocksongs bietet der Veranstalter auch eine große Sektbar mit verschiedenen Cocktails.

Am Sonntag steht ein Festakt zum 15-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Heddert an. Eingeleitet wird der Tag vom Kirmeshochamt ab 10 Uhr und dem anschließenden Frühschoppen mit musikalischer Untermalung durch den Musikverein Cäcilia Schillingen.

Nach dem Mittagessen startet um 13 Uhr der Jugendfeuerwehrwettkampf, ab 14 Uhr spielt außerdem die Morscheider Brassband im Festzelt. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Der Abend wird ab 20 Uhr von der Unpluggedband Dühr und Co. abgerundet.

Zum Abschluss der Kirmes findet am Montag ab 10 Uhr das Dankamt in der Kapelle mit anschließendem Frühschoppen statt. Dem bunten Kirmestreiben am Mittag folgt ab 20 Uhr Tanzmusik mit der Band Magic, die sich aus Mitgliedern der bekannten Partyband Viva La Vida zusammensetzt.