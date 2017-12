später lesen Ehrenamt Neue Kursreihe zum Ehrenamt Teilen

Twittern

Teilen



Eine neue Modulreihe „Engagierte gewinnen” startet im Januar im Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus. Wer kennt das nicht aus der Vereinsarbeit: Es könnten sich viel mehr Menschen engagieren. Wie gelingt es, Engagierte zu gewinnen? Wie kann Engagement zukunftsfähig gestaltet werden? Dazu hat das MGH Johanneshaus zusammen mit dem Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat in Trier eine dreiteilige Modulreihe entwickelt. Sie richtet sich an Interessierte aus den Vereinen im Hochwald, an die Gemeindeteams der Pfarrei und an Engagierte im MGH Johanneshaus. Sie können an allen drei Modulen teilnehmen oder aber auch auswählen. Alle drei Veranstaltungen sind kostenfrei. Modul 1: „Wie sieht unsere Ehrenamtskultur aus?, Wie hat sich Engagement in der Gesellschaft entwickelt?“; MGH Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), Samstag, 27. Januar, 9 bis 13 Uhr. Modul 2: „Wie stellen wir uns Engagement in unserem Verein/Gruppe/Team vor?“, MGH Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), Samstag, 24 Februar, 9 bis 13 Uhr. Modul 3: „Welche Aufgaben gibt es in unserem Verein? Wie können wir Menschen gewinnen?‑, MGH Johanneshaus, Raum Kolping (Flachbau), Samstag, 10. März, 9 bis 13 Uhr.