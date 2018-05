später lesen Polizei Einbrecher an Pfingsten in Reinsfeld unterwegs FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ziel von Einbrechern waren laut Mitteilung der Polizei Hermeskeil am Pfingstwochenende die St.-Martinus-Schule in der Reinsfelder Schulstraße und der Kindergarten in der Ahlbertstraße.