Einbrecher dringen durch gekippte Fenster ein

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht zu Freitag Einbrecher in Kell am See unterwegs gewesen. Neben Betrieben in der Ruwer- und der Brückenstraße war auch die Touristeninformation in der Bahnhofstraße betroffen.