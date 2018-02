später lesen Polizei Einbrecher stehlen in Kita Wandtresor und Fernseher Teilen

Twittern

Teilen



(red) Mit brachialer Gewalt haben sich unbekannte Einbrecher laut Polizei Zutritt zur Drei-Könige-Kindertagesstätte (Kita) des Zweckverbands Gusenburg/Grimburg verschafft und Wertgegenstände gestohlen. Der Einbruch sei in der Zeit zwischen Freitag, 23. Februar, 16.30 Uhr und Samstag, 24. Februar, 14 Uhr verübt worden. Auf der Rückseite der in Gusenburg, In der Alwies, gelegenen Kindertagesstätte hätten die Täter einen Fensterflügel zum Büro der Leiterin der Einrichtung unter großer Gewaltanwendung aufgehebelt und alle Räume durchsucht. Laut vorläufigem Ermittlungsergebnis sind ein Flachbildschirm (Samsung) und ein kleiner Wandtresor entwendet worden. Die Polizei mutmaßt, dass im Umfeld der Kindertagesstätte Geräusche beziehungsweise verdächtige Personen aufgefallen sein könnten.