(red) Unbekannte Täter sind laut Polizei am Dienstag, 4. Dezember, zwischen 12.35 Uhr und 22.50 Uhr in ein Wohnhaus im Ortskern von Schillingen in der Straße „Hinter der Burg“ eingebrochen.