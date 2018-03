später lesen Kriminalität Einbrecher stehlen Säge und Axt Teilen

In der Silvesternacht zwischen Mitternacht und 9 Uhr sind Unbekannte in ein Anwesen in der Weinstraße in Malborn eingebrochen. Dazu haben sie das Metallgaragentor aufgehebelt, wie die Polizeiinspektion in Hermeskeil mitteilt. Aus der Garage entwendeten die Einbrecher eine etwa zehn Jahre alte STIHL-Kettensäge (Modell MS 36), eine STIHL-Motorsense sowie eine Spaltaxt der Marke Fiskars.