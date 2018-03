Unbekannte brechen in Kita ein

Unbekannte sind laut Polizei über die Gebäuderückseite in die Hermeskeiler Kindertagesstätte Adolf Kolping, Adolf-Kolping-Straße, eingebrochen. Die Tat sei zwischen Freitag, 26. Januar, 18 Uhr, und Montag, 29. Januar, 7 Uhr, verübt worden, so die Polizei. Die Täter hätten den Tatort ohne Diebesgut verlassen. Die Polizei mutmaßt, dass es sich bei den Eindringlingen um Jugendliche handelt.

Hinweise zur Tat an die Polizei in Hermeskeil, unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an die Adresse pihermeskeil@polizei.rlp.de