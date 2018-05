später lesen Polizei Mindestens sechs Häuser Ziel von Einbrechern Teilen

Die Polizei meldet mehrere Hauseinbrüche in Reinsfeld. In der Nacht zum Samstag, habe es zwei Einbrüche gegeben. Zudem sei bei vier weiteren Einfamilienhäusern versucht worden, in das Innere der Gebäude einzudringen. Dabei wurde die Schlossrosette an den Haustüren beschädigt, um den Schließzylinder ziehen zu können. Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass auch weitere Häuser betroffen sind.