später lesen Einrecher stehlen Tresor Teilen

Twittern

Teilen



Godendorf (red) Unbekannte Einbrecher haben am Samstag die Terassentür einer Wohnung in Godendorf aufgehebelt und haben einen Tresor gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen 17.40 Uhr und 20.55 Uhr in das Mehrfamilienhaus im Godendorfer Mühlenweg ein.