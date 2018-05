später lesen Rettungswesen Einsatzkräfte aus dem Kreis üben in Hermeskeil Teilen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus dem Landkreis Trier-Saarburg versammelt sich am Freitag, 11. Mai, ab 9 Uhr zu einer Übung vor dem Feuerwehrmuseum am Neuen Markt in Hermeskeil. Es werden verschiedene größere Unfallszenarien nachgestellt und der Umgang damit geübt. Dabei soll laut Nicole Schumacher von der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Landkreises ein besonderer Fokus auf die Koordination des Funkkontakts zwischen den beteiligten Einheiten gelegt werden. Die Alarmierungen würden zum Teil durch auf dem Gelände aufgebaute Lautsprecher auch außerhalb der Kommandowagen nachvollziehbar gemacht. Denn interessierte Bürger sind laut Schumacher als Zuschauer willkommen.