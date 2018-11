Nationalparkplan: Jetzt sind die Ideen der Bürger gefragt

Akademien bieten Chance zum Dialog

Im Rahmen der Nationalpark-Akademie werden einmal pro Monat Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und Exkursionen mit Experten zu bestimmten Themen im Nationalpark angeboten. Die Akademie findet immer am 4. Montag des Monats im Kommunikationsgebäude am Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach statt. Das Themenspektrum reicht von Wildkatzen-Zählung und Moor-Renaturierung bis zur Tourismusförderung. Am Montag, 26. November, 19 Uhr, wird der Fotograf Konrad Funk seine ungewöhnlichen Aufnahmen von Tieren und Pflanzenwelt präsentieren. Das Nationalparkamt will mit den kostenlosen Veranstaltungen den Dialog mit Bürgern aus der Nationalparkregion fördern und ihnen die Möglichkeit zur Diskussion bieten. Im kommenden Jahr soll dort insbesondere der bis 2020 aufzustellende Nationalparkplan ein Thema sein.