Erst Fassanstich, dann Kuh-Prämierung

Tausende haben am Samstag den Fassanstich zur Keller Kirmes erlebt. Wiederum Tausende werden heute zur Verbandsgemeinde-Tierschau erwartet. Von Hans Muth

„Unsere Bartholomäus-Kirmes ist sicherlich der Höhepunkt im Veranstaltungsjahr unserer Gemeinde“, verkündete der Keller Ortsbürgermeister Markus Lehnen. „Es bewegt sich einiges in unserem Ort dank vieler überaus aktiver Vereine und Bürger, und zur Kirmeszeit speziell auch dank der engagierten Kirmeswirte.“

Die Temperaturen waren im Gegensatz zu den Vortagen etwas in den Keller gesunken, doch ungeachtet dessen füllte sich der Festplatz nach dem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Windeseile. „Es sind in diesem Jahr nicht weniger Gäste hier als im letzten Jahr“, sagte Lehnen. 3500 waren es im Vorjahr, und an der etwa gleichen Zahl in diesem Jahr dürften keine Zweifel bestehen. „Die Erfahrung der Jahre hat gezeigt, dass sich die Anzahl der Gäste am Abend noch erheblich steigert.“ Gemeinsam mit den Kirmeswirten Michael Krämer von der Postküche des Posthotels, Michael Konz vom Gasthaus Zum Friedlichen Landmann, Dagmar Wagner-Neu von der Kolpingfamilie (zum 44. Mal bei der Keller Kirmes dabei), Ben Abas von der Pizzeria India, Stefan Knippel vom Sportverein sowie Jürgen Zentius vom gleichnamigen Weingut in Longuich verkündete Lehnen pünktlich nach der Abendmesse den Fassanstich und begrüßte traditionsgemäß „an dem Höhepunkt des Veranstaltungsjahres“ zahlreiche Gäste aus Rheinland-Pfalz, dem angrenzenden Saarland, ehemalige Keller Bürger aus den umliegenden Ortschaften und die Feriengäste aus den Niederlanden. Der Musikverein Concordia unter Leitung von Emil Sirakov umrahmte die Veranstaltung wie in den Vorjahren musikalisch. Den Abend beschloss die Show-Band New Vintage.

Auch am Sonntagmorgen spielte der Musikverein zum Frühschoppen auf, und am Nachmittag unterhielt die Tanzgruppe Nadja Fatim. Der große Krammarkt, dessen Anzahl der Marktbestücker sich von Jahr zu Jahr steigert, zog sich mit über 130 Anbietern, wie in jedem Jahr, durch die Straßen, und die Händler werden auch am heutigen Montag ihre Waren feilbieten.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch. Die Leiendecker-Bloas musste wegen Krankheit ihres Bandleaders „Helm“ absagen. „Doch die Jungs haben für adäquaten Ersatz gesorgt. Lassen Sie sich überraschen“, verkündete Lehnen geheimnisvoll.

FOTO: Hans Muth

