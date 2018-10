später lesen Kommunalpolitik Erste Sitzung des VG-Rats Saarburg-Kell: Bürgermeister Dixius wird am 2. Januar vereidigt Teilen

Nach der Fusion der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am 1. Januar 2019 wird der neue Verbandsgemeinderat seine Arbeit zügig aufnehmen. In der ersten Sitzung des Gremiums am 2. Januar wird auch der Bürgermeister in sein Amt eingeführt.