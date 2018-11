später lesen Kommunales Kunst in der Nationalparkkirche FOTO: Ursula Schmieder FOTO: Ursula Schmieder Teilen

Twittern

Teilen



Es tut sich viel in Neuhütten: Der Weg für die Fusion der freiwilligen Feuerwehr mit den Nachbarn in Züsch ist frei. Auch in Sachen Elektromobilität setzt das Hochwalddorf Akzente. Von Ursula Schmieder