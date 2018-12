Ein Mauerzaun und ein Verkehrszeichen sind laut Polizei auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Hermeskeil von einem unbekannten Autofahrer beim Rangieren beschädigt worden. Der Unfall mit Fahrerflucht habe sich im Zeitraum von Montag, 3. Dezember, 22 Uhr, bis Dienstag, 4. Dezember, 7 Uhr, ereignet.

Hinweise an die Polizei Hermeskeil, Telefon 06503/9151-0, oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de