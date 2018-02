Fahrt zum Wadriller Ostergarten

Hermeskeil/Wadern (red) Die Pfarrei Sankt Franziskus in Hermeskeil lädt zur Besichtigung des Ostergartens in Wadern-Wadrill ein. Das Kindertreffteam organisiert Fahrten und Führungen für Grundschulkinder am Donnerstag, 22. März. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Neuen Markt in Hermeskeil. Der Ostergarten besteht seit 2017. Dabei handelt es sich um einen Sinnenpark als Vorbereitung auf das Osterfest. In neun Szenen werden die Tage vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zur Kreuzigung dargestellt. Für die Gäste aus Hermeskeil sind Führungen um 16 und um 17 Uhr reserviert. Ankunft in Hermeskeil ist gegen 18.30 Uhr. Die Kosten für die Fahrt betragen fünf Euro pro Person. Sollte noch Platz im Bus sein, können weitere Erwachsene mitfahren. Anmeldeformular unter www.pfarreiengemeinschaft-hermeskeil.de