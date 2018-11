Feier und Gedenkzug am Volkstrauertag in Hermeskeil

Die Stadt Hermeskeil lädt zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege ein.

Aus Anlass des Volkstrauertages organisiert die Stadt Hermeskeil am Sonntag, 18. November, um 12 Uhr eine Gedenkfeier zu Ehren der gefallenen Soldaten und der Millionen zivilen Opfer der beiden Weltkriege. Veranstaltungsort ist das Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus Johanneshaus. Dort wird auch der Menschen in den aktuellen Konfliktregionen gedacht, die von Vertreibung, Hunger, Not und Tod betroffen sind. Im Anschluss formiert sich ein Gedenkzug zum Ehrenmal in der Martinusstraße.