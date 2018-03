später lesen Feuerwehr Feuerwehr löscht Brand in Klinik Teilen

() Ein Feuer im Hermeskeiler St.Josef-Krankenhaus hat am Mittwochabend die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 19.50 Uhr ein Brandmelder im Bereich der Endoskopie-Abteilung Alarm ausgelöst. Die Kräfte der Feuerwehr Hermeskeil hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gehabt. Wie die Polizei mitteilt, war offenbar im Technikraum der Endoskopie in einem Elektrokasten ein Kabel in Brand geraten. Als Ursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt. Verletzt wurde niemand. Auch der entstandene Sachschaden hält sich nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Trier in Grenzen, da das Feuer rasch gelöscht werden konnte. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden.