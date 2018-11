später lesen Veranstaltungen Fortbildungsveranstaltung: Vorsorgen für den Ernstfall Teilen

Twittern

Teilen



Der Awo Betreuungsverein Trier-Saarburg bietet am heutigen Dienstag zum Thema Patientenverfügung eine Fortbildungsveranstaltung an. Veranstaltungsort ist das Café Vivere in der Martinus­straße 48. Um 19 Uhr geht es los.