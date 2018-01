später lesen Jugendfußball Jugendfußball: 45 Teams in Reinsfelder Halle Teilen

() Ein Jugendfußballturnier findet vom 12. bis 14.Januar in der Sporthalle Reinsfeld statt. Ausrichter ist der TuS Reinsfeld. Erstmals an drei Tagen kämpfen 45 Mannschaften aus der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil und dem Kreis Trier-Saarburg um den Sieg in ihrer Gruppe. Freitag startet das Turnier mit den C-Juniorinnen. Neben der MSG Reinsfeld spielen in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Mannschaften aus Trier und Schweich um einen Platz auf dem Siegertreppchen. Am Samstag beginnt das Turnier um 9 Uhr mit der F-Jugend. Um 14.15 Uhr schließt sich die D-Jugend an und den Abschluss des Tages bildet um 16 Uhr das Qualifikationsturnier für die Kreishallenmeisterschaft der C-Jugend.