Gedenktag mit Filmvorführung im früheren KZ

(red) In der Gedenkstätte am ehemaligen SS-Sonderlager/KZ Hinzert-Pölert wird am 28. Januar der Opfer der NS-Diktatur mit einer besonderen Zeremonie und einer Uraufführung gedacht. Zunächst werden um 11 und 14 Uhr öffentliche Führungen angeboten. Um 15 Uhr beginnt die Gedenkveranstaltung mit einer Ansprache von Dieter Burgard, dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz. Im Anschluss wird der Dokumentarfilm „Dir sid net vergiess“ von Regisseur Julian Weinert gezeigt. Er begleitet eine luxemburgische Schülergruppe während einer Besichtigung der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers. Eingebettet sind Interviews mit Historikern und Zeitzeugen, darunter einer der letzten Überlebenden des KZ Hinzert.