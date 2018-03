später lesen Gesellschaft Gedenktag mit Filmvorführung im früheren KZ Teilen

(red) In der Gedenkstätte am ehemaligen SS-Sonderlager/KZ Hinzert-Pölert wird am 28. Januar der Opfer der NS-Diktatur mit einer besonderen Zeremonie und einer Uraufführung gedacht.