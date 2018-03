später lesen Kommunalpolitik Gemeinderat diskutiert über Vorkaufsrecht Teilen

Um das Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde bei zwei Grundstücken im Dorf geht es am Dienstag, 30. Januar, im Gemeinderat Gusenburg. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus. Beraten und beschlossen werden soll im Gremium, ob die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht in dieser Angelegenheit in Anspruch nehmen will.