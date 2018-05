Wo junge Menschen Haltung zeigen: Berufsschule in Hermeskeil und Saarburg ausgezeichnet

Landesweit machen 100 000 Schüler mit

Die Geschwister-Scholl-Schule in Saarburg und Hermeskeil ist landesweit die 130. Einrichtung, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt. In diesen Schulen gibt es zusammen insgesamt etwa 100 000 Schüler und 8500 Lehrkräfte. Das europaweite Projekt „Schule ohne Rassismus“ wurde 1988 in Belgien gegründet und läuft seit 1995 in Deutschland. Bundesweit sind 2700 Schulen mit etwa 1,5 Millionen Jugendlichen dabei. Weitere Infos gibt es im Internet unter https://politische-bildung-rlp.de