Gitarrenkurs im Jugendbüro für Anfänger ab zehn Jahren

Nach den Herbstferien geht es musikalisch weiter – das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Hermeskeil bietet in Kooperation mit dem Gitarristen Mattis Keller (Gitarrist in der Schulband vom Gymnasium Hermeskeil) einen Gitarrenkurs für Anfänger an.