Politisch engagierte Bürger aus Waldweiler wollen eine neue Gruppe mit dem Namen Freie Bürgerliste Waldweiler gründen. Zur Gründungsversammlung am Sonntag, 20. Januar, ab 17 Uhr in der Pension Simon Mühle in Waldweiler sind alle Interessierten eingeladen, die in der Gruppe mitwirken möchten.