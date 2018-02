später lesen Natur „Grüne Fassaden“ Thema im Nationalparkradio Teilen

Ein Forschungsprojekt am Umwelt-Campus Birkenfeld ist Thema der nächsten Nationalpark-Radiosendung, die am Freitag, 2. März, um 20 Uhr übers Internet ausgestrahlt wird. Gesendet wird an dem Tag bereits ab 10 Uhr. In der Sendung am Abend geht es um „Grüne Fassaden“. Thomas Brodbeck, Dozent für Bionik an der Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld, stellt dazu ein entsprechendes Forschungsprojekt vor. Die Moderation übernehmen Stefan Pink und Hans-Joachim Billert.