Anmeldungen an der Grund- und Realschule plus

Die Anmeldungen zur 5. Klasse für das Schuljahr 2018/2019 der Grund- und Realschule plus Kell am See-Zerf können vom 15. bis 28. Februar erfolgen. Anmeldezeiten am Standort Kell am See sind montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 7.45 bis 10.45 Uhr, zusätzlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Anmeldezeiten am Standort Zerf sind dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Es sollen das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde des Kindes, das Halbjahreszeugnis und der Anmeldebogen der Grundschule mitgebracht werden.