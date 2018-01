später lesen Jugend Gruppenstunde der Waldjugend FOTO: Eltges, Stefanie / TV FOTO: Eltges, Stefanie / TV Teilen

Hermeskeil (red) Die nächste Gruppenstunde der Waldjugend Hermeskeil findet am Samstag, 13. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Waldlehrwerkstatt statt. Jungen und Mädchen von acht bis zwölf Jahren sind willkommen. Es sollen Bratäpfel und Tschai zubereitet und gesungen, gespielt und gebastelt werden. Weitere Gruppenstunden sind am 3. Februar, 24. März, 14. April, 5. Mai und 7. Juli in der Waldlehrwerkstatt. Vom 30. Mai bis 3. Juni ist die Waldjugend Hermeskeil im Landeslager auf der Grimburg.