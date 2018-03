später lesen Kommentar Gute Signale, aber noch kein Grund zum Jubeln FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Es wird 2018 noch nichts mit dem Kunstrasenplatz am Hermeskeiler Labachweg. Der Kreis will das Jahr jedoch nutzen, um alles Nötige für einen Baustart 2019 in die Wege zu leiten. Wenn man bedenkt, dass das Projekt wegen der Lärmschutzprobleme schon kurz vor dem Aus stand, sind das in der Tat ganz gute Nachrichten für die Hermeskeiler.